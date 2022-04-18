Убытки "Николаевоблэнерго" от войны превысили 300 миллионов

Убытки "Николаевоблэнерго" от боевых действий только на контролируемой территории Украины составили 320 миллионов гривень.

Об этом сообщил и.о. генерального директора "Николаевоблэнерго" Вадим Данилкив, сообщает пресс-служба компании.

В результате остановки многих промышленных предприятий полезный отпуск электроэнергии сократился в марте на 45% по сравнению с мартом прошлого года. Данилкив уточнил, что это не полная информация, поскольку ни доступа к подразделениям и сетям на временно оккупированной территории, ни связи с филиалами общества нет.

"Оценить убытки пока не представляется возможным. Однако они могут быть более масштабными. Например, нам точно известно, что в помещении одного из наших филиалов войска агрессора обустроили штаб", – сообщил Данилкив.

По его словам, предприятие неофициальными каналами передает сотрудникам на захваченной вражескими войсками территории продовольствие, одежду, предметы гигиены, а также при малейшей возможности проводит эвакуацию работников.

Экономическая правда