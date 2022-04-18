Мировые инвесторы выводят средства из Китая после российского вторжения в Украину

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Мировые фонды и компании активнее сокращают инвестиции в Китай из-за опасений вмешательства властей в бизнес и риска наложения санкций после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отток акций и облигаций страны ускорился после вторжения. Например, норвежский суверенный фонд с активами в 1,3 трлн долл. отказался от китайского гиганта спортивной одежды из-за обеспокоенности нарушениями прав человека. Американские фонды прямых инвестиций, которые вкладывают средства в Китай, привлекли лишь 1,4 млрд долл. в первом квартале – меньше с 2018 года.

Только в марте мировые фонды начали выходить и продали в Гонконге акции на сумму свыше 7 млрд долл., а также китайского государственного долга в размере 14 млрд долл. за последние два месяца и сократили свои кредитные запасы.

В британской инвесткомпании Artemis Investment Management объясняют, что масштаб и скорость санкций, введенных против России, вынудили пересмотреть отношение Запада к Китаю. Также влияет вмешательство страны в бизнес, как это было с Didi и Ant Group, что угрожает правам акционеров. Активизация риторики Китая по Гонконгу также вызвала беспокойство у инвестиционной команды.

Пример России показывает, что крепкие торговые связи не являются гарантией дипломатической безопасности, считают в инвесткомпании, и российская война против Украины очень резко повышает эти риски.

"Рынки обеспокоены связями Китая с Россией – это пугает инвесторов, и вы можете заметить, что неприятие риска проявилось с начала вторжения", – сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. "Все продавали китайские облигации, поэтому мы рады, что их не купили".

В то же время, выход из Китая может быть непростым выбором. Вторая по величине экономика мира владеет рынком облигаций на 21 трлн долларов и фондовыми биржами с отметкой в 16,4 трлн долларов (с учетом Гонконга).