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Энергетики восстановили электроснабжение десяткам тысяч жителей Киевщины

Понедельник, 18 апреля 2022, 16:20 - Cергей Мельник

За минувшие сутки украинские энергетики восстановили электроснабжение около 53 тысячам потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

В частности, в Киевской области – 36,3 тысячам потребителей, Николаевской – 10,1 тысячам, Харьковской – 4,5 тысячам, Херсонской – 1,3 тысячам, Запорожской – 800 потребителям.

Газоснабжение восстановлено 7,1 тысячам потребителей.

В некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

По состоянию на 18 апреля в Украине остаются обесточенными около 813 населенных пунктов, всего около 675,8 тысячи потребителей. В частности, в Донецкой области – более 292 тысяч потребителей, Харьковской – 102 тысяч, Луганской – 108 тысяч, Киевской – 85,9 тысяч потребителей.

Без газоснабжения остаются более 258 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Экономическая правда

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электроэнергия Минэнергетики
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