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Цены на золото обновили максимум с середины марта

Понедельник, 18 апреля 2022, 15:21 - Алексей Павлыш

Цены на золото выросли до пятинедельного маскимума, поскольку война в Украине, повышенная инфляция и риск рецессии в США повысили спрос на актив-гавань.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным на 14:15 по Киеву фьючерс на золото дорожал на 0,8% – до $1990. На максимуме в ходе торгов цена достигала $1995,05. В последний раз на этой отметке она была 11 марта.

"Золото укрепляется из-за повышения инфляции и повышенных геополитических рисков", - сказал аналитик CMC Markets Келвин Вонг.

Спрос на слитки растет даже несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3% из-за признаков того, что Федрезерв решится на агрессивное повышение процентных ставок.

Напомним:

Вторжение РФ в Украину создает страх перед инфляцией – это вызвало резкий спрос на золото во всем мире.

Экономическая правда

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