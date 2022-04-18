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Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие два года в 35%

Понедельник, 18 апреля 2022, 14:42 - Алексей Павлыш

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что вероятность рецессии в США в следующие 2 года составляет 35%.

Об этом пишет Bloomberg.

В докладе главного экономиста банка Яна Хатциуса говорится, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется непросто – усиливать монетарную политику в достаточной степени, чтобы ослабить инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию.

Вероятность рецессии в ближайшие два года оценивается банком в 35%. Вероятность же рецессии в ближайший год составляет 15%.

В Goldman Sachs считают, что главная задача ФРС – сократить разрыв между рабочими местами и работниками, а также замедлить рост зарплат, чтобы его темп не превышал двухпроцентной целевой инфляции.

Выполнить это может быть непросто, поскольку исторически значительные сокращения этого разрыва происходили только в периоды рецессий, говорят аналитики.

При этом рецессия не является неизбежной, поскольку, по словам Хатциуса, постпандемическая нормализация ситуации с обеспечением рабочей силой и с ценами на товары длительного пользования поможет ФРС.

По его словам, нормальный выход из аналогичной ситуации уже удался многим странам, входящим в группу десяти развитых экономик.

В эту группу входят Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Экономическая правда

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США рецессия экономика Goldman Sachs
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