Только 16 компаний в Украине начали процедуру банкротства с начала войны

С момента полномасштабного вторжения Российской Федерации количество заявлений на открытие дела о банкротстве упало с 1100 в феврале 2022 года до 16 в марте и апреле в целом.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной судебной администрации.

Такая ситуация связана, в частности, и с усложненной работой судов в регионах, где происходят боевые действия. Однако сама процедура открытия производства по делу о банкротстве после введения военного положения не изменилась.

Чтобы открыть производство по делу о банкротстве по юридическому лицу, зарегистрированному в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, необходимо обратиться с заявлением в хозяйственный суд, на территории которого зарегистрирован должник.

При подаче заявления следует учитывать, что подсудность судов, на территории юрисдикции которых ведутся боевые действия, временно передана другим судам.

"Следует отметить, что продолжают действовать нормы ответственности руководителя юридического лица, если в течение месяца с момента наступления угрозы неплатежеспособности руководитель не подал в суд заявление об открытии производства по делу о банкротстве. Поэтому не следует пренебрегать нормами Кодекса Украины по процедурам банкротства даже в военное время", – комментирует арбитражный управляющий Руслан Бандуристый.

Экономическая правда