Ощадбанк завершил первый квартал с прибылью более 240 миллионов

Государственный Ощадбанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью: положительный финансовый результат составляет 243,562 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Ощада.

За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 252,335 млн. грн.

"Банк соблюдает все нормативные и пруденциальные требования НБУ, имеет достаточный запас ликвидности", – говорится в сообщении.

Начиная с 24 февраля сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в Ощаде увеличилась на 13,6 млрд грн – со 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн.

"За время войны Ощадом выдано почти 900 млн грн кредитов – преимущественно именно аграрным предприятиям, где идет посевная", – сообщили в пресс-службе.

73% сети Ощадбанка продолжает обслуживать украинцев там, где это позволяет ситуация безопасности, пополняются наличными банкоматы, проводится инкассация.

Экономическая правда