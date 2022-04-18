Канцлер Австрии об отказе от российского газа: Возможно, через несколько лет

Австрия сможет отказаться от российского природного газа, вероятно, через несколько лет - страна на 80% зависит от российского газа, поэтому "это невозможно сегодня, завтра".

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC, сообщает Bloomberg.

"Это невозможно ни сегодня, ни завтра", – сказал Нехаммер о перспективах отказа Австрии от российского газа.

"Возможно, через несколько лет", – добавил канцлер.

Он добавил, что Австрия на 80% зависит от импорта газа из России.

Австрия является военно-нейтральной в соответствии с декларацией о независимости страны, подписанной в 1955 году.

11 апреля Карл Нехаммер встретился с президентом Путиным в Кремле, став первым лидером европейской страны, который приехал в РФ после начала ее вторжения в Украину.

Экономическая правда