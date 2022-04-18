Правительство сохранило текущие тарифы на электроэнергию для населения еще на 6 месяцев

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Кабинет министров продлил действие спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября 2022 года.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч включительно составляет 1,44 грн/кВт-ч (с НДС), для потребителей больше 250 кВт-ч – 1,68 грн/кВт-ч.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что, по крайней мере, на полгода цена электричества для объемов, не превышающих 250 кВт-ч, меняться не будет.

Экономическая правда