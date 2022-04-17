В Ливии два порта остановили отгрузку нефти

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В ливийском порту Зуветина остановилась отгрузка нефти после появления там протестующих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух сотрудников порта. Об остановке экспорта нефти из этого порта также сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Сотрудники порта рассказали, что из-за действий протестующих не удалось загрузить в танкер 1 млн баррелей нефти.

Отгрузка нефти также приостановлена в порту Меллита на западе Ливии. Это произошло после того, как неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Фил, нефть из которого экспортируется через этот порт. Суточная добыча на Эль-Фил оценивается в 65 тыс. барр. в сутки.

Нефтяной сектор Ливии страдает на фоне политического кризиса, который привел к двоевластию в стране. Политическая нестабильность наблюдается в Ливии с 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи.

На фоне кризиса добыча нефти в Ливии падает и в начале марта составила менее 1 млн барр. в сутки. Это происходит на фоне нестабильной работы на крупнейшем в стране месторождении Шарара (суточная добыча — 290 тыс. барр. нефти), которое в начале марта было вынуждено приостановить работу из-за беспорядков.