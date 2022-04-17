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Созданная для перевозки россиян турецкая авиакомпания заработает в мае

Воскресенье, 17 апреля 2022, 20:15 - Cергей Мельник
 
Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

В Турции создана новая авиакомпания Southwind, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Перевозчик должен начать работу в конце мая.

Об этом сообщает издание AirportHaber.

Ходатайство о создании Southwind было принято генеральным управлением гражданской авиации страны в связи с целью "не оставлять российский рынок пустым" и не перекрывать турпоток из России в Турцию. 

В распоряжении перевозчика на первоначальном этапе будет пять самолетов Airbus.

9 апреля газета Sabah сообщала, что в работу по созданию авиакомпании включились министерство культуры и туризма, министерство транспорта и инфраструктуры и министерство казначейства Турции. 

Ожидается, что туроператоры Anex, Pegas и Coral получат кредит в размере 300 млн долларов.

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Турция туризм Россия авиа Авиакомпании
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