Созданная для перевозки россиян турецкая авиакомпания заработает в мае
В Турции создана новая авиакомпания Southwind, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Перевозчик должен начать работу в конце мая.
Об этом сообщает издание AirportHaber.
Ходатайство о создании Southwind было принято генеральным управлением гражданской авиации страны в связи с целью "не оставлять российский рынок пустым" и не перекрывать турпоток из России в Турцию.
В распоряжении перевозчика на первоначальном этапе будет пять самолетов Airbus.
9 апреля газета Sabah сообщала, что в работу по созданию авиакомпании включились министерство культуры и туризма, министерство транспорта и инфраструктуры и министерство казначейства Турции.
Ожидается, что туроператоры Anex, Pegas и Coral получат кредит в размере 300 млн долларов.
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