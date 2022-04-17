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Казахстан ограничил экспорт пшеницы и муки

Воскресенье, 17 апреля 2022, 19:22 - Cергей Мельник
 
Resul Rehimov/Anadolu Agency via Getty Images

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает "Интерфакс-Украина".

Документ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции.

"После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин – 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную – 300 тыс. тонн", – говорится в сообщении Минсельхоза.

К распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие "Продкорпорации" 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене.

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