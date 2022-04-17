Банкротство России является вопросом времени – фон дер Ляйен

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает банкротство России только вопросом времени, а также призывает предоставить Украине как можно скорее оружие, чтобы она могла завершить эту войну.

Об этом глава ЕК заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Укринформ.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что не различает "тяжелое" и "легкое" оружие, поэтому Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и с чем она может справиться; ЕС предоставляет на это 1,5 миллиарда евро, и многие государства-члены осуществляют поставки дополнительно".

Глава ЕК, которая до этого поста была министром обороны Германии, не стала прямо комментировать колебания правительства канцлера Шольца по поводу поставок танков ФРГ. В то же время она отметила, что все государства-члены, "кто может предоставить какое-то оружие, должны предоставить его быстро, потому что только тогда Украина сможет выжить в своей острой оборонительной борьбе против России".

Политик уверена, что "Украина может выиграть войну, ведь мужество и стойкость Украины поражают". Победой при этом она назвала возобновление мира в Украине, "а при каких условиях Украина решает сама". Она также подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы покончить с войной как можно скорее.

"В то же время, мы должны готовиться к тому, что в худшем случае война может длиться месяцами, а то и годами", – признала глава ЕК.

Введенные ЕС пять пакетов санкций политик мягкими не считает, ведь они с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику. Фон дер Ляйен привела статистику: экспорт в РФ упал на 70 процентов; 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения; сотни крупных компаний и тысячи экспертов отказываются от сотрудничества; по текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России упадет на 11 процентов.

"Национальное банкротство России – это лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушают собственную страну и будущее ее народа", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она назвала ключевые моменты шестого пакета санкций. Это банковский сектор, в частности Сбербанк, на который приходится 37 процентов российского банковского сектора.

"И, конечно, есть проблемы с энергетикой", - отметила политик. Она предостерегла, что Россия может сделать так, что цены на нефть из других рынков, на которые переориентируется Европа, поднимутся. Поэтому ЕС разрабатывает сейчас "умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий санкционный шаг".

Урсула фон дер Ляйен стала первым ведущим политиком из Запада, посетившим Бучу после резни, которую устроили там российские оккупанты. Политик заявила, что ей было страшно увидеть реальность войны. Она верит, что виновные будут наказаны за свои зверства международным судом.

"Путин несет ответственность за эту войну, он приказал вторжение и тянет за все ниточки", - подчеркнула фон дер Ляйен.