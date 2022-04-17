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Украина запросила у G7 50 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета

Воскресенье, 17 апреля 2022, 17:35 - Cергей Мельник
 
ED JONES/AFP via Getty Images

Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом заявил советник президента Олег Устенко, передает Reuters.

Средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета в течение следующих шести месяцев.

Параллельно задействовано еще несколько опций, среди которых – выпуск еврооблигаций с нулевым купоном и перераспределение специальных прав заимствований Международного валютного фонда.

"Главные расходы – это армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать первое и второе, нам нужна поддержка партнеров", – сказал Устенко.

Переговоры по финансированию должны пройти на следующей неделе, когда в Вашингтоне будут проходить весенние встречи МВФ и Всемирного банка.

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госбюджет дефицит G7 МВФ
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