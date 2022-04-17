Все разделы
Укр / Рус

Чешская Острава планирует подарить Украине трамваи

Воскресенье, 17 апреля 2022, 16:21 - Cергей Мельник
 
Michal Chrást

Чешский город Острава хочет подарить Украине исправные трамваи, которые в настоящее время выставлены на продажу компанией Dopravní podnik Ostrava.

Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на слова мэра Остравы Томаша Мацуры.

Пресс-секретарь DPO Тереза Шноблова подтвердила, что транспортная компания договорилась о пожертвовании с городом.

Также, по словам Мацуры, город хочет отправить в Украину автобусы и пожарную технику в качестве очередного подарка. Сейчас готовятся все необходимые документы.

В настоящее время транспортная компания предлагает к продаже 20 трамвайных вагонов T3 и шесть трамвайных вагонов T6A5 по стартовой цене 2,3 миллиона крон. 

Одни трамваи еще ездят по городу или уже сняты с маршрутов, но находятся в рабочем состоянии, другие, например, после аварии или имеют незначительные дефекты.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Чехия
Материалы по теме
Чехия заморозила активы подсанкционных россиян 27 марта 2022, 20:53
УЗ отправляет дополнительный бесплатный рейс из Львова в Чехию 26 марта 2022, 18:26
Чешский Gepard Express эвакуирует 500 женщин и детей в Плзень: когда посадка 27 февраля 2022, 10:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте