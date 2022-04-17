Чешская Острава планирует подарить Украине трамваи

Michal Chrást

Чешский город Острава хочет подарить Украине исправные трамваи, которые в настоящее время выставлены на продажу компанией Dopravní podnik Ostrava.

Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на слова мэра Остравы Томаша Мацуры.

Пресс-секретарь DPO Тереза Шноблова подтвердила, что транспортная компания договорилась о пожертвовании с городом.

Также, по словам Мацуры, город хочет отправить в Украину автобусы и пожарную технику в качестве очередного подарка. Сейчас готовятся все необходимые документы.

В настоящее время транспортная компания предлагает к продаже 20 трамвайных вагонов T3 и шесть трамвайных вагонов T6A5 по стартовой цене 2,3 миллиона крон.

Одни трамваи еще ездят по городу или уже сняты с маршрутов, но находятся в рабочем состоянии, другие, например, после аварии или имеют незначительные дефекты.