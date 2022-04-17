Из РФ после начала войны ушли десятки иностранных архитектурных бюро

Из-за войны в Украине от работы с РФ отказалось много иностранных архитектурных бюро - десятки запланированных проектов теперь вообще не состоятся или их будут строить без участия иностранцев. Большинство этих зданий и комплексов должны были появиться в Москве.

Об этом пишет Meduza.

Так, одним из первых сотрудничество с Россией прекратила крупная архитектурная фирма MVRDV из Роттердама, по проектам которой построено более сотни зданий во всем мире.

"До начала российского военного вторжения в Украину руководитель студии Винни Маас неоднократно приезжал в Россию с лекциями. 28 февраля на сайте бюро появился текст, в котором архитекторы назвали происходящее "зверствами" и поддержали всех, кто бросает вызов этой войне и протестует против нее".

После этого MVRDV полностью остановила работу и в Украине, и в России, где ее первым проектом должен стать 19-этажный жилой комплекс RED7 - с 2018 года его строили на перекрестке проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве", - говорится в статье.

Застройщик RED7, группа компаний "Основа", в комментарии изданию указал, что, несмотря на официальные заявления, архитекторы по-прежнему продолжают их консультировать. Монолитный каркас постройки готов, а все строительные материалы находятся в России.

Непонятна судьба Центрального телеграфа на улице Тверской в ​​Москве, над которой должен был работать всемирно известный британский архитектор Дэвид Чипперфильд.

David Chipperfield Architects 2 марта выпустило обращение, в котором осудило действия Путина и объявили, что все российские проекты поставлены на паузу.

Как отмечает Meduza, недавно над несколькими крупными российскими проектами работало всемирно известное архитектурное бюро Захи Хадид - Zaha Hadid Architects (ZHA).

Среди проектов – станция московского метро "Кленовый бульвар 2", технопарк Сбербанка в Сколкове, "Умный город" в Рублево-Архангельском, концертный зал Свердловской филармонии в Екатеринбурге.

ZHA тоже выступили с антивоенным заявлением: "Шокированы и расстроены конфликтом в Украине".

По словам управляющего директора британской студии LDA Design Майка Фостера, студия не будет продолжать работу в РФ, а новые проекты "вежливо будут отклонены".

4 марта Herzog&de Meuron сообщили в соцсетях, что работа с Россией противоречит принципам бюро, из-за чего они вынуждены прекратить проект.

Однако компания-застройщик Capital Group заявляет, что работы на стройплощадке ведутся согласно графику: сейчас там строят котлован, в котором будет находиться подземная парковка комплекса.

При этом, как минимум одно крупное архитектурное бюро, австрийское Coop Himmelb(l)au, публично заявило, что продолжит работать в России.

"Я строю не для Путина, а для людей", – сказал в интервью Dezeen сооснователь студии, архитектор Вольф Прикс.

"Я не мог предположить, что война начнется сейчас. И я не буду задним числом дистанцироваться от своих построек или моих российских друзей", - добавил он.

В настоящее время австрийские архитекторы проектируют стадион SCA Arena в Санкт-Петербурге и музейно-театральный комплекс в Кемерове.

Бюро занимается оперным театром в оккупированном РФ Севастополе – о том, что работа над зданием ведется, впервые стало известно в январе 2019 года, то есть уже после оккупации Крыма.

"После этого бюро публично отрицало свою работу на полуострове, но фактически продолжало работать над ним. В результате Украина ввела санкции против Прикса и других сооснователей Coop Himmelb (l)au и завела против них уголовное дело о нарушении порядка въезда в Крым", - резюмирует Meduza.

Экономическая правда