Вражеский обстрел Броваров: повреждена подстанция, возобновляют электроснабжение

Из-за вражеского обстрелоа была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района, ведутся работы по восстановлению.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Александр Павлюк.

По его словам, в течение 16 апреля удалось возобновить электроснабжение для 7057 семей в 23 населенных пунктах Киевской области.

Так, полностью возобновили электроснабжение в Вышгородском районе в селах Приборск, Пироговичи, Шпили, Леоновка, Зимовище, Рудня-Тальская, Рудня-Шпиловская, Катюжанка, Дудки, Абрамовка, Владимировка, Савенки, Рудня-Димерская, Ваховка, Любыдва, Литвиновка, Рыкунь, Глебовка, Демидов.

Также частично удалось подать напряжение пгт. Гостомель, г. Ирпень, г. Буча.

"Однако, утром 17 апреля, из-за вражеских обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района. Из-за этого без света осталось более 25 тысяч потребителей. Специалисты компании (ДТЭК - ред.) за менее чем 3 часа заживили большую часть клиентов и больницы в г. Бровары.

Сейчас энергетики делают все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение городского водоканала и всех клиентов до конца дня", - написал Павлюк.

Он добавил, что 17 апреля также планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 27 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Напомним:

Ракетным ударам врага в воскресенье подверглись некоторые инфраструктурные объекты в Броварской общине Киевской области, возможны перебои с водой и светом.

Экономическая правда