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В ночь на понедельник не будут работать приложение и веб-версия Приват24: регламентные работы

Воскресенье, 17 апреля 2022, 13:40 - Алексей Павлыш

Приватбанк анонсировал очередной этап регламентных работ в Приват24 в ночь на понедельник (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) – приложения и веб-версия будут недоступны.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать, пока вы отдыхаете.

В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", - говорят в финучреждении.

Отправить перевод с карты на карту можно через сайт https://privatbank.ua/sendmoney.

Пополнить мобильный – здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo.

Заплатить коммуналку – на горячей линии 3700.

При этом банкоматы и платежные терминалы работают без изменений.

Напомним:

Ранее ПриватБанк анонсировал проведение плановых регламентных работ в Приват24 с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Штатный режим работы был восстановлен 12 апреля.

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