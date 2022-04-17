В ночь на понедельник не будут работать приложение и веб-версия Приват24: регламентные работы
Приватбанк анонсировал очередной этап регламентных работ в Приват24 в ночь на понедельник (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) – приложения и веб-версия будут недоступны.
Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.
"Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать, пока вы отдыхаете.
В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", - говорят в финучреждении.
Отправить перевод с карты на карту можно через сайт https://privatbank.ua/sendmoney.
Пополнить мобильный – здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo.
Заплатить коммуналку – на горячей линии 3700.
При этом банкоматы и платежные терминалы работают без изменений.
Напомним:
Ранее ПриватБанк анонсировал проведение плановых регламентных работ в Приват24 с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.
Штатный режим работы был восстановлен 12 апреля.
Экономическая правда
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