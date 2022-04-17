Санкции ЕС усложнили поставки оборудования для хлебопекарен в РФ

До 90% всех пекарен в РФ работают на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС – запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Зависимость хлебопекарных производств в крупных городах страны от импортного оборудования, прежде всего завозимого из стран ЕС, достигает 80-90%, в регионах - 50-70%, заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

ЕС запретил ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.

По словам Айдиева, сейчас остро стоит вопрос о наличии расходных материалов к оборудованию, запасов которых крупным компаниям хватит на несколько месяцев.

По его словам, практически невозможно будет заменить разную электронику и датчики к оборудованию. Эксперт скептически оценивает дальнейшие перспективы работы с некоторыми европейскими поставщиками.

"Многие согласятся заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций", - признал он.

Вице-президент Союза пекарей и кондитеров РФ Юрий Кацнельсон считает, что выход может быть найден в параллельном импорте, который власти РФ легализовали как контрсанкции. Но это приведет к росту издержек, которые производители заложат в стоимость конечной продукции, считает эксперт.

Высокая зависимость от европейского оборудования и у ритейлеров и операторов общественного питания, развивающих свои мини-пекарни.

"В X5 Group, у которой только в сети "Пятерочка" действует 5,2 тыс. мини-пекарен, заявили, что уже нашли новых поставщиков печей в Китае.

В настоящее время идет поиск контрагентов в Турции и России, включая продавцов расходных материалов и комплектующих к оборудованию, заявил представитель X5 Group", - пишет издание.

Экономическая правда