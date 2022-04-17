Электропитание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне возобновили

"Энергоатом" сообщает о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом пишет пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"16 апреля было возобновлено электропитание одного из ядерных объектов Энергоатома – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Начались настройки оборудования и приборов для его нормальной работы", - говорится в сообщении.

Напомним:

31 марта сообщалось, что российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.