В РФ пенсионными накоплениями россиян будут докапитализировать банки: Путин подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий с помощью средств Фонда национального благосостояния покупать привилегированные акции (префы) российских банков.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на подписанный документ на портале правовой информации РФ.

В Кремле заявляют, что подобная мера вводится для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы РФ.

Согласно закону, теперь для покупки акций не требуется согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы.

Согласно документу, теперь нет необходимости соблюдать порядок раскрытия информации (уведомление о существенных фактах) и привлекать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, чтобы определить цену размещения акции.

Правительство России использовало деньги Фонда национального благосостояния для докапитализации банков во время кризиса 2008-2009 годов.

"Тогда банки получили субординированные облигации через ВЭБ на общую сумму 404 млрд руб. После западных санкций 2014 года, введенных против РФ, госбанки конвертировали эти облигации в префы", - напоминает издание.

Ранее сообщалось, что средства фонда, служащего частью механизма пенсионного обеспечения российского населения, позволят потратить на приобретение облигаций федерального займа, чтобы профинансировать дефицит российского бюджета, а также другие ценные бумаги российских эмитентов.

В общей сложности на эти цели могут потратить 1 трлн руб (около 10 млрд долл.).

Напомним:

Российский парламент разрешил использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки российских государственных облигаций и частных ценных бумаг.

Экономическая правда