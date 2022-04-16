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Укр / Рус

Как переселенцам получить государственную поддержку?

Суббота, 16 апреля 2022, 20:54

Какая поддержка для переселенцев от государства, сколько это стоит стране и какие возможности по трудоустройству сейчас есть.

Более 6 млн. украинцев были вынуждены переселиться в более безопасные области страны или за границу и стать внутренне перемещенными лицами.

ЭП рассказывает, какая поддержка для переселенцев от государства, сколько это стоит стране и какие возможности по трудоустройству сейчас есть.

Детальнее – в видео.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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