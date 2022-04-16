Как переселенцам получить государственную поддержку?

Какая поддержка для переселенцев от государства, сколько это стоит стране и какие возможности по трудоустройству сейчас есть.

Более 6 млн. украинцев были вынуждены переселиться в более безопасные области страны или за границу и стать внутренне перемещенными лицами.

ЭП рассказывает, какая поддержка для переселенцев от государства, сколько это стоит стране и какие возможности по трудоустройству сейчас есть.

Детальнее – в видео.