Как переселенцам получить государственную поддержку?
Суббота, 16 апреля 2022, 20:54
Какая поддержка для переселенцев от государства, сколько это стоит стране и какие возможности по трудоустройству сейчас есть.
Более 6 млн. украинцев были вынуждены переселиться в более безопасные области страны или за границу и стать внутренне перемещенными лицами.
ЭП рассказывает, какая поддержка для переселенцев от государства, сколько это стоит стране и какие возможности по трудоустройству сейчас есть.
Детальнее – в видео.
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