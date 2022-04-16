Франция заморозила имения Абрамовича и других олигархов почти на 1 миллиард долларов - Forbes

Имение Абрамовича на Ривьере getty images

Франция заморозила 41 объект недвижимости из-за санкций против РФ и оценила их в 620 млн долларов, но на самом деле стоимость имущества приближается к миллиарду долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Речь идет об имуществе, принадлежащем подсанкционным российским гражданам, которое заморозили с момента российского вторжения в Украину. Из общего перечня в 41 объект, 31 в списке принадлежит восьми олигархам.

Если Франция оценивает все замороженные активы в 620 млн долларов, в Forbes подсчитали, что только 31 имущество олигархов оценивается более чем в 920 млн долларов на основе отчетов для списка "Миллиардеры мира" и истории покупных цен. В частности, под блокировку попали имения таких олигархов:

Роман Абрамович: замороженная недвижимость оценивается в 340 млн. долларов. Ему принадлежит имение Château de la Croë на 32 тыс кв. футов на французской Ривьере, имеет 12 комнат и ванную в форме лебедя, ранее принадлежавшего британскому королю Эдуарду VIII.

На карибской территории Сен-Бартельми (Франция) у олигарха есть имение Gouverneur на 70 акров с бунгало и несколькими теннисными кортами и бассейнами. Имение Le Lurin тоже заморозили французские власти.

Виктор Рашников: замороженная недвижимость оценивается в 200 млн. долларов. Через дочь Ольга владеет имением Villa Nellcôte на 16 комнат на Ривьере. Три объекта собственности на территории Villa Nellcôte заморозили французские власти. Также Forbes нашел квартиры Рашникова в центре Парижа, которые уже заморозили. Они расположены на той же улице, что и Елисейский Дворец, ныне занимающий президент Франции Эманюэль Макрон.

Построенная в 1890-х, в вилле есть бассейн и хрустальные люстры, а жили в ней заметные фигуры: в 1940-х здесь поселилось Гестапо во время оккупации Франции нацистами, а в 1971 ее арендовал Кит Ричардз из Rolling Stones.

Александр Пономаренко: замороженная недвижимость оценивается в 176 млн. долларов. Имеет две виллы на Ривьере на 170 тыс. кв.

Андрей Мельниченко: замороженная недвижимость оценивается в 80 млн. долларов. Владеет виллой Altair в Антибе, Франция, где есть домашний театр, винный погреб, сауна и бассейн. Еще три объекта недвижимости, относящиеся к вилле Altair, заморожены французами.

Аркадий Ротенберг: замороженная недвижимость оценивается в 62 млн. долларов. Владеет поместьем Villa Shoshana на 97 тыс кв. футов на Ривьере. В 2014 году он купил его за 47 млн дол.

Алексей Кузьмичев: замороженная недвижимость оценивается в 57 млн. долларов. Кузьмичеву принадлежит вилла La Petite Ourse на побережье Сен-Тропе на Ривьере. Дом имеет такое же название, что и его уже конфискованные яхты 79-футовая La Petite Ourse и 54-футовая La Petite Ourse II.

Вадим Мошкович: замороженная недвижимость оценивается в 6 млн. долларов. Имеет виллу на Ривьере в Ницце почти на 10 акров, которую купил за 3,6 млн долл. в 1998 году.

Геннадий Тимченко: точная оценка стоимости неизвестна. Из-за жены Елены есть два объекта недвижимости на Ривьере. На дочь Тимченко Ксению Франк-Тимченко записаны два других объекта недвижимости неподалеку, оба заморожены.

Эти дома находятся на одной улице с Le Club de Cavalière, 5-звездочным отелем и спа-центром с частным пляжем, которым Елена владеет через французскую фирму Sogeco. На нее же записан Le Grand Coeur, 4-звездочный отель и спа-центр в альпийском горнолыжном городке Мерибел. Обе гостиницы входят в список замороженной собственности.