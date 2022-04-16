Россия обязала все свои компании уйти с западных бирж

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на подписанный документ на портале правовой информации РФ.

Таким образом, оборот депозитарных расписок на иностранных биржах должен прекратиться за 10 дней с момента опубликования закона. Компаниям дадут пять рабочих дней, чтобы предпринять необходимые действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. В отдельных случаях правительство России может разрешить дальнейшее обращение уже выпущенных акций за пределами страны.

Отмечается, что российские компании обязали вернуться на фоне падения акций крупнейших российских эмитентов на Лондонской бирже (LSE) после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

На рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".

Напоминаем:

Международные банки BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan могут заработать на делистинге российских компаний по западным биржам сотни миллионов долларов.

В начале марта Лондонская биржа остановила торги акциями 27 эмитентов с весомыми связями с Россией, Morgan Stanley исключил их из индексов развивающихся стран, ведь страна теперь "не пригодна к инвестициям".