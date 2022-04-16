Косметическая сеть L’Occitane закрывает свои российские магазины и сайт
Французская косметическая сеть L’Occitane закрывает все свои магазины в РФ и останавливает работу сайта.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания отметила, что решительно осуждает неоправданное вторжение России в Украину. В последние недели компания сократила бизнес-операции в России и приостановила инвестиции и планы расширения и приостановили продажи в Россию.
"Учитывая огромные человеческие страдания вследствие эскалации в Украине и защиты сотрудников во всем мире от потенциальной общественной агрессии, мы решили закрыть собственные магазины и веб-сайты электронной коммерции в России", - говорится в заявлении.
Отмечается, продолжит выплачивать зарплату российским работникам.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"