Ахметов пообещал помочь восстановить Мариуполь

Ринат Ахметов заявил, что его компания СКМ сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины и в частности Мариуполя.

Об этом он заявил в комментарии reuters.

"Моя цель — вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши (новые производственные - ЭП) планы, чтобы мариупольская сталь могла, как и прежде, конкурировать на мировых рынках", - заявил он.

Ахметов также заявил, что ежедневно находится на связи с руководителями Метинвеста, управляющими заводами Азовсталь и ММК им. Ильича.

Напоминаем:

Для восстановления инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 млрд долларов. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений.