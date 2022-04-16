Ахметов пообещал помочь восстановить Мариуполь
Ринат Ахметов заявил, что его компания СКМ сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины и в частности Мариуполя.
Об этом он заявил в комментарии reuters.
"Моя цель — вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши (новые производственные - ЭП) планы, чтобы мариупольская сталь могла, как и прежде, конкурировать на мировых рынках", - заявил он.
Ахметов также заявил, что ежедневно находится на связи с руководителями Метинвеста, управляющими заводами Азовсталь и ММК им. Ильича.
Напоминаем:
Для восстановления инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 млрд долларов. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений.
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