В течение войны вырос объем средств физлиц Ощадбанка
Суббота, 16 апреля 2022, 14:54 -
В течение 50 дней войны объем средств на счетах физлиц в Ощадбанке вырос на 13,6 миллиарда.
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Так, начиная с 24 февраля, сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в Ощадбанке увеличилась с 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн. В банке считают, что такая динамика свидетельствует о значительном доверии украинцев.
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