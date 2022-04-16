В течение войны вырос объем средств физлиц Ощадбанка

В течение 50 дней войны объем средств на счетах физлиц в Ощадбанке вырос на 13,6 миллиарда.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Так, начиная с 24 февраля, сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в Ощадбанке увеличилась с 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн. В банке считают, что такая динамика свидетельствует о значительном доверии украинцев.