Минэнерго о польском угольном эмбарго РФ: смелый шаг
Министр энергетики Герман Галущенко поздравил решение Польши об отказе от угля из России и Беларуси, который заработает раньше на несколько месяцев, чем решение ЕС.
Об этом говорится на Правительственном портале.
По его словам, Польша показала пример решительной и последовательной политики. "Это действительно смелый шаг, учитывая структуру потребления угля в Польше", - сказал Галущенко.
Напоминаем:
Польское эмбарго уже подписал президент страны, санкции ЕС относительно угля заработают лишь в августе.
В 2020 году подавляющая часть импортируемого в Польшу угля, более 70%, была именно из России. Это составляло около 15% внутреннего потребления и около 80% потребления частных домохозяйств.
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