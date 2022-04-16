Минэнерго о польском угольном эмбарго РФ: смелый шаг

Министр энергетики Герман Галущенко поздравил решение Польши об отказе от угля из России и Беларуси, который заработает раньше на несколько месяцев, чем решение ЕС.

Об этом говорится на Правительственном портале.

По его словам, Польша показала пример решительной и последовательной политики. "Это действительно смелый шаг, учитывая структуру потребления угля в Польше", - сказал Галущенко.

Напоминаем:

Польское эмбарго уже подписал президент страны, санкции ЕС относительно угля заработают лишь в августе.

В 2020 году подавляющая часть импортируемого в Польшу угля, более 70%, была именно из России. Это составляло около 15% внутреннего потребления и около 80% потребления частных домохозяйств.