МВФ: рост мировой экономики испытывает еще большее сокращение

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что экономический рост мировой экономики в 2022—2023 будет еще меньше, чем прогнозировалось ранее.

Об этом она сказала в своем обращении.

По ее словам, это касается 143 стран по всему миру, что составляет 86% мирового ВВП. Основными факторами этого, по ее мнению, являются война РФ против Украины, инфляция, финансовые ограничения, повторное введение карантина в Китае и, как следствие, новые сбои в глобальных цепях поставок.

"В январе мы снизили прогноз глобального роста до 4,4% в 2022 году. С тех пор перспективы значительно ухудшились, в основном из-за войны и ее последствий", — отметила Георгиева.

Она отметила, что для большинства стран, по оценкам МВФ, рост все еще будет оставаться положительным.

Напоминаем:

Ранее Георгиева заявила, что вторжение России в Украину может вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием.