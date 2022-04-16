Тарифы на электричество для населения не будут меняться как минимум полгода — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Правительство продолжит действие тарифа на электроэнергию в размере 1,44 грн за кВт*ч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц.

Об этом он сообщил в видеообращении.

По его словам, в определенный предел потребления входит 80% украинцев. Он также добавил, что отопительный сезон в Украине прошел успешно, а веерных отключений не было, "начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону", - резюмировал Зеленский.

Напоминаем:

Действующие тарифы на электроэнергию установлены с 1 октября 2021. Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт*ч в месяц, тариф составляет 1,68 грн за кВт*ч.