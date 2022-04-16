Пенсии за апрель: на счета – 100%, адресная – 60%

Пенсионный фонд производит выплату пенсий за апрель, уполномоченными банками зачислено 100% сумм на счета, Укрпочтой доставлено 60,2%.

Об этом учреждение сообщило в соцсетях.

Так, по состоянию на 14 апреля на пенсионные выплаты за апрель направлено 32,2 млрд: 8,6 млрд грн – на выплату пенсий через Укрпочту, 23,6 млрд – через уполномоченные банки.

В частности, за апрель продолжалась доставка пенсионных выплат за март в Херсонской области.

Напоминаем:

Пенсионный фонд заявил, что банки засчитали за март средства на счета 99,99% получателей пенсий, а по сообщению Укрпочты в регионах, где производится выплата, доставлено 77,91%.