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Враг обстрелял сортировочный центр Новой почты в Николаеве

Пятница, 15 апреля 2022, 23:51 - Дана Гордийчук
 
фото из facebook новой почты

Российские оккупанты ракетными ударами расстреляли сортировочный центр Новой почты в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Сотрудникам, получившим ранения, была оказана медицинская помощь. Они имели возможность уехать домой. Погибших нет.

"Новая почта сопровождает всех наших сотрудников, которые получили травмы во время ракетных обстрелов. Они получили помощь и прошли медицинское обследование. Мы обеспечим нашим коллегам все необходимые лекарства и полное медицинское сопровождение при выздоровлении и реабилитации", – сообщили в компании.

"Все отстроим. Главное – верим в победу и ВСУ", – комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.

 
фото из facebook новой почты

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Новая почта
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