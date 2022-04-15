Враг обстрелял сортировочный центр Новой почты в Николаеве
Российские оккупанты ракетными ударами расстреляли сортировочный центр Новой почты в Николаеве.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Сотрудникам, получившим ранения, была оказана медицинская помощь. Они имели возможность уехать домой. Погибших нет.
"Новая почта сопровождает всех наших сотрудников, которые получили травмы во время ракетных обстрелов. Они получили помощь и прошли медицинское обследование. Мы обеспечим нашим коллегам все необходимые лекарства и полное медицинское сопровождение при выздоровлении и реабилитации", – сообщили в компании.
"Все отстроим. Главное – верим в победу и ВСУ", – комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.
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