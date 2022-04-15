В Киевской области восстановили все газораспределительные станции
Пятница, 15 апреля 2022, 21:36 -
Возвращена в работа последняя из четырех газораспределительных станций, которые были отключены в середине марта из-за повреждений газотранспортной инфраструктуры в Киевской области в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Оператор ГТС.
В настоящее время остановленными из-за военных действий остаются 38 из 1395 ГРС в шести регионах Украины.
"Ремонтные бригады ОГТСУ работают над восстановлением газотранспортной инфраструктуры и газоснабжения жителям населенных пунктов, питающихся от этих ГРС", - говорится в сообщении.
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