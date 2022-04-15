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В WhatsApp появятся сообщества

Пятница, 15 апреля 2022, 22:19 - Илья Колдомасов

В мессенджере WhatsApp появятся сообщества, они позволят пользователям объединять отдельные группы и лучше их структурировать.

Об этом говорится в блоге компании.

Так участники смогут узнать об обновлениях в сообществах и легче организовывать группы для обсуждения более мелких вопросов.

Сообщества также будут содержать новые мощные инструменты администрирования, включая отправку объявлений всем участникам и возможность выбора групп, которые можно добавлять в сообщества.

Кроме этого, в WhatsApp появятся дополнительные нововведения.

  • Реакции. Благодаря им пользователи смогут высказать свое мнение не перегружая беседу сообщениями.
  • Удаление администраторов. Администраторы могут удалять ошибочные или проблемные сообщения из всех бесед.
  • Обмен файлами. Расширяется возможность обмена файлами: теперь ограничение составит 2 ГБ.
  • Больше участников аудиозвонков. Теперь до 32 человек смогут присоединиться к звонку одним касанием.



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Экономическая правда
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