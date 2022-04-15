В WhatsApp появятся сообщества
Пятница, 15 апреля 2022, 22:19 -
В мессенджере WhatsApp появятся сообщества, они позволят пользователям объединять отдельные группы и лучше их структурировать.
Об этом говорится в блоге компании.
Так участники смогут узнать об обновлениях в сообществах и легче организовывать группы для обсуждения более мелких вопросов.
Сообщества также будут содержать новые мощные инструменты администрирования, включая отправку объявлений всем участникам и возможность выбора групп, которые можно добавлять в сообщества.
Кроме этого, в WhatsApp появятся дополнительные нововведения.
- Реакции. Благодаря им пользователи смогут высказать свое мнение не перегружая беседу сообщениями.
- Удаление администраторов. Администраторы могут удалять ошибочные или проблемные сообщения из всех бесед.
- Обмен файлами. Расширяется возможность обмена файлами: теперь ограничение составит 2 ГБ.
- Больше участников аудиозвонков. Теперь до 32 человек смогут присоединиться к звонку одним касанием.
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