В WhatsApp появятся сообщества

В мессенджере WhatsApp появятся сообщества, они позволят пользователям объединять отдельные группы и лучше их структурировать.

Об этом говорится в блоге компании.

Так участники смогут узнать об обновлениях в сообществах и легче организовывать группы для обсуждения более мелких вопросов.

Сообщества также будут содержать новые мощные инструменты администрирования, включая отправку объявлений всем участникам и возможность выбора групп, которые можно добавлять в сообщества.

Кроме этого, в WhatsApp появятся дополнительные нововведения.

Реакции. Благодаря им пользователи смогут высказать свое мнение не перегружая беседу сообщениями.

Удаление администраторов. Администраторы могут удалять ошибочные или проблемные сообщения из всех бесед.

Обмен файлами. Расширяется возможность обмена файлами: теперь ограничение составит 2 ГБ.

Больше участников аудиозвонков. Теперь до 32 человек смогут присоединиться к звонку одним касанием.





