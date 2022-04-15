Кабмин совместно с ООН запускает еще две программы выплат для переселенцев: детали

Правительство совместно с Организацией объединенных наций запускает еще две программы выплат для вынужденных переселенцев – решение об этом было принято на заседании Кабмина 15 апреля.

Об этом в видеообращении рассказал премьер Денис Шмыгаль.

"По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3-х месяцев", - заявил Шмыгаль.

Также, по словам премьера, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев.

"Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн. Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутри перемещенных лиц", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что продолжают работать ранее запущенные программы для вынужденных переселенцев - правительство выделяет по 2 тысячи гривен каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать.

На выплату такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен.

"За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутриперемещенных лиц", - заявил глава правительства.

"Параллельно с этим правительство продолжает стимулировать возобновление деловой активности и занятости. Дополнительно выделяем почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице", - резбмировал он.

Экономическая правда