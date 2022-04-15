Банки возобновили продажу валюты: сколько просят за доллар

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Большинство банков возобновили продажу наличной валюты после разрешения Национального банка, установив ее курс на максимально разрешенном уровне – официальный курс плюс 10%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк установили курс продажи на уровне 32,17-32,18 грн за доллар.

Государственный Укргазбанк декларирует продажу по 31 грн за доллар, а государственный Ощадбанк валюту не продает.

Что касается курса покупки валюты, то у трех госбанков он установлен на минимально возможном уровне – официальном курсе НБУ 29,2549 грн за доллар, и лишь Укргазбанк предлагает 29,5 грн за доллар.

В то же время многие коммерческие банки предлагают более выгодные котировки, в том числе Райффайзен – 31,45 грн за доллар, Альфа-Банк и ТАСкомбанк – 31,5 грн за доллар.

Согласно данным ресурсов Минфин и Finance.ua, легализация продажи наличной валюты привела к снижению ее курса на "черном" рынке на 0,2-0,3 грн – до 32,2-32,6 грн за доллар.

Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн за доллар.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, если в первые дни на возникшем "черном" рынке котировки достигали 39-40 грн за доллар, то накануне разрешения на продажу наличной валюты банкам и небанковским финансовым учреждениям разница между официальным курсом и курсом на "черном" рынке сузилась до 8-9%.