Tesla вынуждена "перепрошить" 600 тысяч автомобилей из-за проблем со звуковой системой

Американский производитель электромобилей Tesla обновит программное обеспечение более 594 тысяч автомобилей, чтобы заблокировать работу звуковой системы Boombox во время движения автомобиля.

Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения, передает "Интерфакс-Украина".

Эта система позволяет машине издавать разные звуки, причем иногда она может мешать работе предупредительного сигнала для пешеходов. После обновления ею можно будет пользоваться, только если автомобиль не двигается.

Отзыв с целью обновления ПО касается автомобилей Model Y, Model S и Model X, произведенных в 2020-2022 годах, а также Model 3, выпущенных в 2017-2022 годах.

Технически обновление ПО сложно назвать отзывом в прямом смысле слова, поскольку для него не нужно отвозить машины в офисы техобслуживания: программа обновляется автоматически и удаленно. Однако меры по устранению неисправностей считаются отзывом в рамках установленных процедур NHTSA.