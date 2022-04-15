Пятая крупнейшая аграрная компания в мире FMC прекращает работу в РФ
Американская компания FMC – пятая крупнейшая аграрная компания в мире – прекращает деятельность и бизнес в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"FMC прекратила свою деятельность и бизнес в России. Единый завод по производству упаковки и рецептур для защиты растений в Чебоксарах, Россия простаивает и безопасно закрывается", - заявили в FMC.
"В начале войны FMC приняла существенные меры по сокращению своих операций и бизнеса в России. Компания приостановила новые капитальные вложения, маркетинг и рекламу, прекращена научно-исследовательская деятельность, прекращен импорт всей продукции; и приостановлено развитие новых продуктов и бизнеса.
Однако нельзя игнорировать увеличение количества сообщений о потенциальных военных преступлениях, нарушениях прав человека и других зверствах. Наши ценности как компании и реалии беспрецедентных санкций больше не позволяют FMC работать и развивать наш бизнес в России", – отметили в корпорации.
Мы стремимся помогать фермерам защитить их посевы и урожайность, чтобы решить проблему продовольственной безопасности, особенно в уязвимых странах.
FMC осуждает вторжение и войну, и мы присоединяемся к призывам немедленно прекратить насилие", – добавили в компании.
FMC – пятая крупнейшая аграрная компания в мире, крупнейшая в мире компания по продаже средств защиты растений.
Экономическая правда
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