Uklon запустился в новых городах

Сервис вызова автомобилей Uklon стал доступен в 29 новых населенных пунктах в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полный список городов, где доступен сервис:

Закарпатская обл.: Ужгород, Чоп, Мукачево; Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Буковель; Львовская обл.: Львов, Дрогобыч, Краковец (таможня), Рава-Русская (таможня); Волынская обл.: Луцк, Ковель, Старовойтово (таможня), Владимир (рядом таможня), Устилуг (таможня); Тернопольская обл.: Тернополь, Чортков, Почаев; Хмельницкая обл.: Хмельницкий, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Волочиск, Шепетовка; Ровенская обл.: Ровно, Дубно; Житомирская обл.: Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский, Коростень; Винницкая обл.: Винница, Могилев-Подольский (таможня), Ямполь (таможня), Немиров, Жмеринка, Казатин; Черкасская обл.: Черкассы, Умань, Золотоноша.

Отмечается, что пассажиры сервиса могут заказать авто для перемещения между городами Украины, воспользовавшись услугой "Эвакуация". За первые четыре недели было совершено более 3,5 тысяч поездок.

Чаще всего украинцы эвакуировались из Киева, Николаева и Львова. С последнего люди чаще добирались в поселок Шегини на границе Польши.

Тариф на поездку повторяет тариф города, кроме стоимости за городом – там она удваивается. В горячих точках, таких как Сумы, Харьков, Николаев, сервис не берёт комиссию с водителей, оставляя все средства от поездки им.

Экономическая правда