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В Киеве восстанавливается спрос на аренду жилья

Пятница, 15 апреля 2022, 16:15 - Cергей Мельник
 
Chris McGrath/Getty Images

Количество соискателей квартир в аренду в Киеве составляет 40% от довоенного показателя.

Об этом сообщается на странице приложения аренды квартир Bird.

"Рынок восстанавливается. Все больше людей возвращаются в Киев и ищут новые дома. По состоянию на сегодняшний день количество соискателей квартир в аренду составляет ≈40% от довоенного уровня", – говорится в сообщении.

 

Количество объявлений уменьшилось в 5 раз (с 50 тысяч до 10 тысяч), но сейчас тоже медленно растет, сообщили разработчики.

Экономическая правда

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жилье недвижимость аренда Киев
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