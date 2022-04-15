В Киеве восстанавливается спрос на аренду жилья
Пятница, 15 апреля 2022, 16:15 -
Количество соискателей квартир в аренду в Киеве составляет 40% от довоенного показателя.
Об этом сообщается на странице приложения аренды квартир Bird.
"Рынок восстанавливается. Все больше людей возвращаются в Киев и ищут новые дома. По состоянию на сегодняшний день количество соискателей квартир в аренду составляет ≈40% от довоенного уровня", – говорится в сообщении.
Количество объявлений уменьшилось в 5 раз (с 50 тысяч до 10 тысяч), но сейчас тоже медленно растет, сообщили разработчики.
Экономическая правда
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