В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества
Депутаты Киевсовета поддержали решение об освобождении от арендной платы арендаторов коммунального имущества.
Об этом сообщает официальный портал Киева.
Так, депутаты поддержали изменения к решению "О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения".
"Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в городе Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания.
Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением", – отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.
По ее словам, реализация этого решения окажет положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения.
Экономическая правда
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