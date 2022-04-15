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В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества

Пятница, 15 апреля 2022, 14:59 - Алексей Павлыш

Депутаты Киевсовета поддержали решение об освобождении от арендной платы арендаторов коммунального имущества.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Так, депутаты поддержали изменения к решению "О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения".

"Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в городе Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания.

Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением", – отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

По ее словам, реализация этого решения окажет положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения.

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