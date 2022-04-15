БЭБ национализирует 380 тонн беларуских удобрений

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Бюро экономической безопасности в Черниговской области выявило шесть вагонов с беларускими удобрениями и передало информацию военно-гражданской администрации для дальнейшей национализации.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Бюро установило, что компания-поставщик из Белоруссии отправила более 380 тонн азотно-фосфорных калийных удобрений в Украину в адрес одного из обществ с иностранными инвестициями. Как оказалось, учредителем предприятия-получателя является белорусское ОАО со 100% долей собственности.

Для того чтобы дальше национализировать имущество, правоохранители совместно с работниками Юго-Западной железной дороги передали информацию на изъятие вагонов с минеральными удобрениями в военно-гражданскую администрацию Черниговской области.

Ориентировочная стоимость удобрений составляет более 10 млн. грн.





