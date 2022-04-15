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Китайский Lifan остановил продажу автомобилей в России

Пятница, 15 апреля 2022, 14:26 - Алексей Павлыш

Китайский автопроизводитель Lifan остановил продажу новых автомобилей на российском рынке, не реализовав ни одного автомобиля в 2022 году.

Об этом пишет "Коммерсант".

По данным продаж новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), в январе-марте 2022 года объем продаж автомобилей Lifan составил ноль экземпляров.

Указанный на официальном сайте марки телефон "горячей линии" не отвечает, а дилеры, как сообщает Autonews.ru, подтвердили отсутствие автомобилей Lifan в наличии и в ближайших поставках.

По информации агентства "Автостат", в России числится более 154 тыс автомобилей Lifan. Марка является вторым по популярности автопроизводителем из Китая, уступая только бренду Chery, которых в России продано более 221 тыс шт.

Экономическая правда

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авто Китай Россия
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