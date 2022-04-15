Китайский Lifan остановил продажу автомобилей в России
Китайский автопроизводитель Lifan остановил продажу новых автомобилей на российском рынке, не реализовав ни одного автомобиля в 2022 году.
Об этом пишет "Коммерсант".
По данным продаж новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), в январе-марте 2022 года объем продаж автомобилей Lifan составил ноль экземпляров.
Указанный на официальном сайте марки телефон "горячей линии" не отвечает, а дилеры, как сообщает Autonews.ru, подтвердили отсутствие автомобилей Lifan в наличии и в ближайших поставках.
По информации агентства "Автостат", в России числится более 154 тыс автомобилей Lifan. Марка является вторым по популярности автопроизводителем из Китая, уступая только бренду Chery, которых в России продано более 221 тыс шт.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"