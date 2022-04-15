Прямые и косвенные убытки "Энергоатома" из-за войны достигают 35 миллиардов – глава компании

И.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что прямые и косвенные убытки компании в результате развязанной Россией полномасштабной войны достигают 35 млрд грн.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы постоянно это считаем и добавляем. За первые недели мы имели примерно 16 млрд грн прямых и косвенных убытков. Сейчас они достигают уже примерно 35 млрд грн. Это и с учетом неплатежей", - подчеркнул Котин.

Он добавил, что правительство рассматривает "возможность финансового вливания в рынок для того, чтобы обеспечить его деньгами".

"Да, есть нехватка ликвидности. Но "Энергоатом" мощная компания, и мы справимся, если будут нормальные условия работы на рынке. Когда наше электричество будет оплачиваться, тогда мы выходим из ситуации самостоятельно", - добавил глава "Энергоатома".

Котин отметил, что компания готова экспортировать большие объемы электроэнергии в страны Европы, поскольку имеет чрезмерную мощность сейчас, которая находится в резерве, из-за уменьшения потребления в Украине.

"Система самого экспорта в новых условиях присоединения к европейской сети до конца еще не установлена. Сейчас работает Минэнерго и Укрэнерго. Когда все эти вопросы будут отлажены, мы будем это делать", - пояснил он.

Руководитель "Энергоатома" надеется, что вопрос с Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов, будет решен в течение месяца.

"Чтобы поддержать персонал ЗАЭС, мы от себя ввели дополнительные 20% надбавки к зарплате всему персоналу, который имеет проукраинскую позицию. Мы начисляем ее, начиная со дня захвата станции 4 марта, и выплатим в день ее увольнения", - добавил он.

Экономическая правда