Эмбарго на древесину из РФ будет стоить ей 6 миллиардов долларов ежегодно

unsplash

Из-за санкций Евросоюза РФ упустила возможность поставлять лесопродукцию на около 6 млрд долларов в год, а переориентация на Китай не возместит потери.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ.

Под санкции Евросоюза учитывая данные 2021 года, по расчетам "Рослисинфорга", попало экспортного товара на 6 млрд долларов. В агентстве WhatWood потери оценивают по меньшей мере в 3,8 млрд дол.

На страны мира, вводившие какие-либо санкции против РФ за вторжение в Украину, приходилось 45,8% всего экспорта лесопродукции, из которых 75% – на ЕС. В прошлом году лесопродукции было проэкспортировано на 17,5 млрд долларов, что почти на 40% больше, чем в 2020 году. Еще 9% поставлялось на рынок США, пока не введя эмбарго на российское дерево.

Под запрет ЕС на импорт лесопродукции из РФ попали древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, мебель и ее части.

Кроме того, блок запретил поставлять в Россию фанеру, бумагу и картон, а также меламиновые и фенольные смолы, полиуретаны. Последние используются для производства союза для древесно-плитного сегмента и клееной древесной продукции.

Но важнейший рынок сбыта российской продукции лесопереработки – Китай – также может впоследствии оказаться под влиянием ограничительных мер, поскольку реализация продукции, изготовленной из российских пиломатериалов в страны ЕС и США не может быть прекращена.

Оперативно и в полном объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной продукции на китайский рынок российским экспортерам вряд ли удастся по двум причинам. Первая – из-за пандемии Китай ввел строгий карантин, а сектор недвижимости в стагнации, что означает очень слабый спрос на строительные материалы.

А вторая причина состоит в том, что реализовать в Китай нишевую продукцию из узкого сегмента, которая отправлялась в страны ЕС, Британии, США, Австралии, по конкурентным ценам без дисконта и в полном объеме точно не удастся.

Напоминаем:

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений. Пакет содержал запрет на импорт изделий из дерева.