В РФ частные клиники поднимут цены на 20% из-за дефицита импортного оборудования

Услуги российских частных клиник могут подорожать до 20% из-за дефицита импортного оборудования и расходных материалов - цены на некоторые расходники выросли на 300%.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса представителей клиник.

По словам основателя Dr.Shipkov Dental Clinic Владимира Шипкова, уже в мае прайс-лист стоматологической клиники станет дороже на 20%.

Конечная цифра будет зависеть от контрагентов, курса валют, политических и экономических факторов, отметил он.

Шипков добавил, что премиум-сегмент стоматологии на 90% зависит от импорта расходных материалов и комплектующих, а подорожание некоторых из них составляло от 20% до 300%.

В ближайшем будущем клиникам придется справляться с закупками расходных материалов по завышенным ценам, отметила гендиректор "Скандинавского центра здоровья" Наталья Хлевнюк.

По ее словам, те услуги, где расходные материалы играют существенную роль, подорожают как минимум на 20%, но компания будет пытаться сдерживать их. Клиники, в частности, начнут оптимизировать штат и проводить цифровизацию, отметила она.

Шипков из Dr.Shipkov Dental Clinic ожидает, что новые условия приведут к обострению и столь жесткой конкуренции за потребителей и, как следствие, росту маркетинговых и ценовых войн.

В результате с рынка могут уйти отдельные кабинеты и маленькие мини-клиники, которые не смогут конкурировать с большими сетями, говорят участники рынка.

Экономическая правда