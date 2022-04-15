Фактор войны: объем наличной гривни в обращении с начала года вырос на 57 миллиардов – НБУ

В обращении в Украине на 1 апреля находилось 685 млрд грн наличных - это на 57,4 млрд грн или на 9,2% больше, чем в начале 2022 года (на 01.01.2022 - 627,6 млрд грн).

Об этом сообщили в НБУ.

"В частности: почти 3,1 млрд шт. банкнот на общую сумму 679,8 млрд грн., а также почти 14,1 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,09 млрд грн.

Такой рост, по мнению Национального банка, объясняется повышенным спросом граждан на наличные, который наблюдался в результате неопределенности в начале войны", - говорят в Нацбанке.

В то же время, если в начале войны ощущался значительный спрос на наличные деньги, то во второй половине марта началось изъятие наличных из оборота, добавляют в регуляторе.

В целом за март наличные в обращении выросли всего на 2,8% (или на 18,7 млрд грн).

В НБУ посчитали, что на одного жителя Украины приходилось: 74 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года – 71 и 162 шт. соответственно).

"Каких банкнот и монет больше всего в обращении? Традиционно лидерство сохраняют: среди банкнот – 200 гривен, среди монет – 10 копеек (25% и 28,5% от общего количества в обращении соответственно).

А каких – меньше всего? Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (113,1 млн шт. или 3,7% от общего количества банкнот в обращении), монет - номиналом 10 гривен (112,2 млн шт. или 0,8% от общего количества монет в обращения)", - говорится в сообщении.

Нацбанк добавил, что даже в условиях военного положения банки принимают все меры для обеспечения нормального наличного оборота, в частности подкрепляют банкоматы наличными в случае наличия безопасных подъездных путей.

"Национальный банк со своей стороны подкрепляет наличными кассы банков и поддерживает ликвидность банковской системы", - резюмировали в НБУ.

Экономическая правда