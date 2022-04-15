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Все большее количество стран останавливают почтовое сообщение с Россией

Пятница, 15 апреля 2022, 11:31 - Дана Гордийчук
 
getty images

Почты шести стран уже прекратили сообщение с РФ и Беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Белоруссию.

К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в и из этих стран.

"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в россию и беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка России почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Укрпочта
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