Все большее количество стран останавливают почтовое сообщение с Россией

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Почты шести стран уже прекратили сообщение с РФ и Беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Белоруссию.

К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в и из этих стран.

"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в россию и беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка России почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.