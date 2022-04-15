Moody's: РФ войдет в дефолт 4 мая, если не выплатит долг в долларах

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Если Россия не выплатит свои внешние долги в положенной валюте до 4 мая, это будет означать дефолт эмитента.

Об этом сообщает международное кредитное агентство Moody's.

Отмечается, что выплата Россией по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах является изменением условий платежа по первоначальным контрактам по облигациям, и потому может считаться дефолтом. У РФ есть время до 4 мая, то есть до конца льготного (грейс) периода, чтобы выполнить условия контрактов.

Облигационные контракты не предполагают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя после аннексии украинского Крыма РФ начала готовиться к жестким санкциям и с 2018 года выпускала еврооблигации с рублевой опцией погашения в исключительных условиях, это не касается бондов Россия-2022 и Россия-2042.

Как отмечает Moody's, эти выпуски могут разрешать погашение только в других жестких валютах (доллар, евро, фунт или швейцарский франк). Moody's считает, что "инвесторы не получили контрактное обещание в иностранной валюте в день уплаты".