Сербия хочет снизить зависимость от российского газа

Сербия планирует снизить свою зависимость от российского газа – планирует с сентября 2023 года начать получать сжиженный природный газ из Греции, а также природный газ из Азербайджана.

Об этом заявила вице-премьер и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович.

"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависимы от России.

Наше соединение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции с сентября следующего года, подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость", - сказала Михайлович.

"Мы не можем знать точно, какой будет цена на газ, потому что на рынке происходят тектонические сдвиги, и вопрос о том, какую цену мы сможем согласовать на переговорах с "Газпромом", но она точно не будет такой, как раньше", - добавила она.

Действующий договор Сербии с "Газпромом" заканчивается 31 мая. В рамках него согласованы поставки 6 млн куб. м газа в сутки за 270 долларов за 1 тыс. куб. м.

Экономическая правда